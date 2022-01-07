ŞOK ve BİM'in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu! Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Fiyatlar neredeyse yarı fiyatına indi 3 kilosu 22 TL...
ŞOK ve BİM marketlerinin yeni, güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu için her iki zincir markette de bir çok üründe indirim yapıldı. Milyonlarca kişinin her gün uğrak yeri olan BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimden satıldığı merak ediliyor. Stoklarla sınırlı ve indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler hafta sonu öncesinde aktüel ürünleri incelemek istiyor. Bu hafta ŞOK'ta Dana Köfte 19,90 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Tursil Toz Deterjan 22,00 TL. BİM'de ise Anne Bebek Bakım Çantası 69,90 TL. 2'li Yeni Doğan Patikli Takım da 24, 90 TL. İşte ŞOK ve BİM hatfa sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...
07.01.2022 17:41
- Son Güncelleme: 07.01.2022 17:41
ŞOK ve BİM'in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Zincir marketlerin yeni güncel aktüel ürünler kataloğu merakla beklenirken ŞOK ve BİM harekete geçti. Bu haftanın indirimli ürünlerini tek tek sergiledi. Peki bu hafta her iki markette de hangi ürünler indirimde? BİM bu hafta özellikle çocuğu olan ailelere yönelik indirimler yaptı. Bebekler için tekstil ürünlerinde oyuncaklarda ihtiyaç ürünlerinde indirime gidildi. ŞOK'ta ise bu hafta elektronik ürünler bir hayli dikkat çekti. İştel BİM ve ŞOK aktüel ürünleri tam liste!