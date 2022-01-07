ŞOK ve BİM’in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu! Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Fiyatlar neredeyse yarı fiyatına indi 3 kilosu 22 TL...

ŞOK ve BİM'in hafta sonu indirimli ürünleri belli oldu. Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Zincir marketlerin yeni güncel aktüel ürünler kataloğu merakla beklenirken ŞOK ve BİM harekete geçti. Bu haftanın indirimli ürünlerini tek tek sergiledi. Peki bu hafta her iki markette de hangi ürünler indirimde? BİM bu hafta özellikle çocuğu olan ailelere yönelik indirimler yaptı. Bebekler için tekstil ürünlerinde oyuncaklarda ihtiyaç ürünlerinde indirime gidildi. ŞOK'ta ise bu hafta elektronik ürünler bir hayli dikkat çekti. İştel BİM ve ŞOK aktüel ürünleri tam liste!