Hafta sonuna özel güncellendi A101 aktüel ürünleri yayında! Fiyatlar tek tek indi en ucuzu 17,25'e düştü! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay, bebek bezi...
Hafta sonuna gelinmesiyle zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. En dikkat çeken katalog ise A101'in oldu. Bu hafta A101'de gıdadan elektronik ürünlere bir çok çeşitte indirim yapıldı. Son zamanlarda özellikle sıvı yağ, tuvalet kağıdı ve bebek bezlerinin fiyatlarında indirim bekleniyordu. A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda indirim üzerine indirim yapıldı. Vatandaşlar poşetlerini alıp mağazalara akın etmeye başladı. Aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Yayınlanan katalog ile birlikte hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenenler şimdiden marketlere koştu. Bu hafta en ucuz sıvı yağ 19, 95 TL'den satılıyor. En ucuz tuvalet kağıdı da 17,25 TL'den satışa çıkarıldı. İşte A101 aktüel ürünleri tam liste!
07.01.2022 17:07
- Son Güncelleme: 07.01.2022 17:07
A101'de bu hafta sonu neler var? Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. A101 marketlerinde fiyatlar tek tek düştü. Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çay ve daha bir çok üründe indirim yapıldı. A101'deki indirimlerin bazıları sadece internet üzerinden satışlarda geçerliyken, bazıları da marketlerde geçerli oluyor. Vatandaşlar her hafta sonu evin genel alışverişi için zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceleyip alışveriş yapıyor. Bu hafta A101'de bir çok üründe büyük indirime gidildi. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı...