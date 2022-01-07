Hafta sonuna özel güncellendi A101 aktüel ürünleri yayında! Fiyatlar tek tek indi en ucuzu 17,25’e düştü! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay, bebek bezi...

A101'de bu hafta sonu neler var? Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. A101 marketlerinde fiyatlar tek tek düştü. Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, bebek bezi, çay ve daha bir çok üründe indirim yapıldı. A101'deki indirimlerin bazıları sadece internet üzerinden satışlarda geçerliyken, bazıları da marketlerde geçerli oluyor. Vatandaşlar her hafta sonu evin genel alışverişi için zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceleyip alışveriş yapıyor. Bu hafta A101'de bir çok üründe büyük indirime gidildi. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı...