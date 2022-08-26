ŞOK okul malzemeleri kataloğu 2022! ŞOK marketlere kırtasiye ürünleri geldi! Çanta, kalem, silgi, defter, boya, suluk, yazı tahtası...

ŞOK kırtasiye ürünleri geldi mi, ne zaman gelecek? 2022 ŞOK okul malzemeleri kataloğu yayımlandı mı? soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ŞOK'un yeni kataloğu yayımlandı. Okullar bu yıl 12 Eylül'de açılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da zincir marketler kırtasiye ürünlerinin satışı için özel katalog hazırladı. Peki Çanta, kalem, silgi, defter, boya, suluk, yazı tahtası ne kadar, kaç TL? İşte ŞOK okul ihtiyaç ürünleri...