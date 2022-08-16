Fransız gazeteden THY’ye övgü dolu sözler: Krizin en büyük kazananı!

THY'nin Avrupa'daki geleneksel havayolu şirketleri arasında en fazla kar eden şirket olduğu ve 2021'de kara geçen ilk uluslararası havayolu firması olduğu ifade edilen yazıda, 2022'in ilk yarısında 7,58 milyar dolar ciro yaptığı, 737 milyon dolar kar ettiği ve rekor kara doğru ilerlediği vurgulandı.