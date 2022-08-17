Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde DEV kampanyalar! Kredi faizleri A'dan Z'ye değişti! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank...
Taşıt kredisi kullanmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşıt kredisi faiz oranalrı yer alıyor. Bankalar tarafından yapılan kampanyaların ortaya çıkmasının ardından nakit ihtiyacı olanlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve konu hakkında tüm merak edilenler
17.08.2022 11:33 - Son Güncelleme: 17.08.2022 11:33
Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve birçok banka tarafından kredi faiz oranları güncellendi. Yeni rakamları görenler ise kredi hesaplamalarına başladı. Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler faiz oranlarının hangi bankada daha düşük olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve bankalardan verilen teklifler...