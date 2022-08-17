Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde DEV kampanyalar! Kredi faizleri A’dan Z’ye değişti! Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank...

Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank ve birçok banka tarafından kredi faiz oranları güncellendi. Yeni rakamları görenler ise kredi hesaplamalarına başladı. Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler faiz oranlarının hangi bankada daha düşük olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte taşıt kredisi faiz oranları ve bankalardan verilen teklifler...