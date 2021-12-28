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Haberler Ekonomi Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! 2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti!

Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! 2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti!

2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte 2022 yılında vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar...

takvim.com.tr
28.12.2021 08:31 - Son Güncelleme: 28.12.2021 08:31
2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! İşte 2022 zamlı maaş tablosu

2022 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıkladı ve 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 50,5 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.

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2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! İşte 2022 zamlı maaş tablosu

TUTARLAR ARTIYOR

4.253 TL olarak belirlenen asgari ücrette sağlanan büyük artış birçok düzenlemede ölçü olması nedeniyle toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor.

2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! İşte 2022 zamlı maaş tablosu

Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.

2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! İşte 2022 zamlı maaş tablosu

Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar artarken yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak.

2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! İşte 2022 zamlı maaş tablosu

YENİ RAKAM BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet heyetlerinin oy birliğiyle asgari ücret brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak.

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