Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! 2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti!
2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti! 84.3 milyon önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek. Asgari ücret, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı ödeme tutarı yeni yılla birlikte artacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret tutarının 4 bin 250 lira olduğu duyurmuştu. Asgari ücrette yaşanan artışın ardından işsizlik, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, evde bakım maaşında da önemli bir artış yaşandı. İşte 2022 yılında vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar...
2022 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıkladı ve 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 50,5 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.
Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.