Genç yaşlı dul emekli yetim 84.3 milyon vatandaş önümüzdeki haftaya zamlı maaşlarla girecek! 2022 yılı öncesi müjdeler peş peşe gelmişti!

2022 yılı öncesi asgari ücret başta olmak üzere işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı başta olmak üzere pek çok ödemenin zammı belli oldu. Başkan Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacağını açıkladı ve 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin 253 TL 40 kuruş olduğunu vatandaşlarla paylaştı. Böylece asgari ücrette yüzde 50,5 seviyesinde bir artış yaşandı. Yeni rakam işsizlik, 65 yaş, kıdem tazminatı, evde bakım maaşı gibi birçok kalemin ödeme tutarını da etkiledi. Emekli ve memur maaşları da 3 Ocak'ta belli olacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi kalemde ne kadar artış olduğu yeni yıl öncesi araştırılıyor.