ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları! 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL’ye düştü! Yetişen kapıyor…
Temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimleri yakından takip ediliyor ve olası indirimlerde poşetini doldurmak isteyen vatandaşlar hazırda bekliyor. 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL'ye düştü ve internet üzerinden taşıma derdi olmadan sipariş vermeniz mümkün. Bunun yanı sıra farklı marketlerdeki çeşitli markaların ayçiçek yağı güncel fiyatlarını da sizler için derledik, inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçebilirsiniz. Yetişen indirimler bitmeden kapıyor, işte ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları!
05.01.2022 08:34
- Son Güncelleme: 05.01.2022 08:34
Döviz piyasasında yaşanan hızlı yükseliş market fiyatlarına da yansımıştı. Piyasaların yeniden normal seyrine dönmesinin ardından marketlerde de indirimler yapılmaya başlandı ve temel ihtiyaçlardan biri olan ayçiçek yağı fiyatları merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar evlerinin yakınındaki market şubesine giderek alım yapmak istiyor, tek tek tüm marketlere bakmak yerine ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde derledik. 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL'ye düştü, yetişen kapıyor. Ayçiçek yağını en uygun fiyatlarla almak ve bütçesini korumak isteyenler içeriğimize göz atabilir.