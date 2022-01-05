ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatları! 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL’ye düştü! Yetişen kapıyor…

Döviz piyasasında yaşanan hızlı yükseliş market fiyatlarına da yansımıştı. Piyasaların yeniden normal seyrine dönmesinin ardından marketlerde de indirimler yapılmaya başlandı ve temel ihtiyaçlardan biri olan ayçiçek yağı fiyatları merak ediliyor. Tüm illerden vatandaşlar evlerinin yakınındaki market şubesine giderek alım yapmak istiyor, tek tek tüm marketlere bakmak yerine ŞOK, Migros, Carrefour, A101 en ucuz ayçiçek yağı fiyatlarını haberimizde derledik. 5 litre Torku ayçiçek yağı 74,90 TL'ye düştü, yetişen kapıyor. Ayçiçek yağını en uygun fiyatlarla almak ve bütçesini korumak isteyenler içeriğimize göz atabilir.