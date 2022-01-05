Kilosu 36,90 TL’den satılıyor! Bugün BİM’e gidenler yaşadı! BİM aktüel ürünler kataloğunda çay fiyatları indirime girdi!
BİM indirimleri yine dopdolu, kahvaltılık ürün çeşitlerinden çaya, yüz kremlerinden saç bakım ürünlerine, şarjlı diş fırçasından yedek başlığına ihtiyaç duyacağınız pek çok seçenek sizleri bekliyor. BİM'de bu Salı balkaşık Yayla Çiçek Balı 400 g 22,90 TL'den, Dost Kefir 1 lt 8,90 TL'den, Bağ Bahçe Reçel Çeşitleri 1000 g 19,90 TL'den, Seyidoğlu Kahvaltı Seti 150 g 8,90 TL'den, Marmarabirlik Köy Kırma Yeşil Zeytin 400 g 12,90 TL'den, Sebamed Deodorant 150 ml 29,90 TL'den alıcı buluyor. BİM 4 Ocak aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.
05.01.2022 08:35
- Son Güncelleme: 05.01.2022 08:35
Her Salı ve Cuma BİM marketlerde satışa sunulan aktüel ürünler yine dopdolu. Bugün BİM'e gidenler yaşadı, kilosu 36,90 TL'den alıcı buluyor. 4 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda çay fiyatları indirimde. Çaykur Kamelya Çayı 1000 g 36,90 TL, Çaykur Filiz Çay 500 g 24,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik Siyah Çay 500 g 26,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik Demlik Çay 200 g 40 demlik 13,90 TL'de satılıyor. Daha pek çok gıda ürünlerinin yanı sıra güzellik, kişisel bakım ürünleri de sizleri bekliyor. Haberimizden tüm indirimleri inceleyerek evinize en yakın BİM market şubesini ziyaret edebilirsiniz.