Kilosu 36,90 TL’den satılıyor! Bugün BİM’e gidenler yaşadı! BİM aktüel ürünler kataloğunda çay fiyatları indirime girdi!

Her Salı ve Cuma BİM marketlerde satışa sunulan aktüel ürünler yine dopdolu. Bugün BİM'e gidenler yaşadı, kilosu 36,90 TL'den alıcı buluyor. 4 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğunda çay fiyatları indirimde. Çaykur Kamelya Çayı 1000 g 36,90 TL, Çaykur Filiz Çay 500 g 24,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik Siyah Çay 500 g 26,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik Demlik Çay 200 g 40 demlik 13,90 TL'de satılıyor. Daha pek çok gıda ürünlerinin yanı sıra güzellik, kişisel bakım ürünleri de sizleri bekliyor. Haberimizden tüm indirimleri inceleyerek evinize en yakın BİM market şubesini ziyaret edebilirsiniz.