Kıyma et yağ fiyatlarını gören filesini alıp markete koşacak! İndirim yağmuru başladı! BİM, ŞOK, A101'de 23.90 TL'ye kadar...

Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası marketler çoğu ürünün fiyatında yüzde 9'dan yüzde 40'a varan indirimler yaptı. Özellikle markete gidecek olan vatandaşlar ayçiçek yağı, çay, zeytin, peynir ve et ürünlerinin fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Her hafta iki ya da üç kez indirimli ürünlerini aktüel kataloğları ya da indirimli ürünler başlıkları altında marketin giriş kısmında camlara afiş olarak asmaktadır. Ayrıca bu ürünler firmaların internet sitelerinde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. A101'de son olarak ayçiçek yağı incelendiğinde 1 litrelik Vera ayçiçek yağının 23,90 TL'ye, 2 litrelik Zeo Riviera zeytinyağının 66 TL'ye düştüğünü görüyoruz.