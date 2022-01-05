Kıyma et yağ fiyatlarını gören filesini alıp markete koşacak! İndirim yağmuru başladı! BİM, ŞOK, A101'de 23.90 TL'ye kadar...
Rekabet arşa çıktı indirim yağmuru başladı! Kıyma et yağ fiyatlarını gören filesini alıp markete koşacak! BİM, ŞOK, A101'de 23.90 TL'ye kadar... Geçtiğimiz haftalarda döviz kurunda yaşanan peş peşe düşüşün ardından marketlerde de indirim yapılmaya başlandı. Tüm marketler ayçiçek yağı, çay, zeytin, peynir ve et ürünlerinde yüzde 9 ila 40 arası indirime gitti. Son olarak firmaların resmi internet sitelerini incelediğimizde ayçiçek yağı, kıyma, et gibi ürünlerde düşüş yaşandığını görüyoruz. BİM'de 5 litrelik Sole sıvı ayçiçek yağının fiyatı 109 TL'ye kadar düştü. Ayrıca 700 gramlık Kaanbey kaşar peynirinin fiyatı da yüzde 20 indirimle 39,90 TL oldu.
05.01.2022 09:20
- Son Güncelleme: 05.01.2022 09:20
Döviz kurunda yaşanan sert düşüş sonrası marketler çoğu ürünün fiyatında yüzde 9'dan yüzde 40'a varan indirimler yaptı. Özellikle markete gidecek olan vatandaşlar ayçiçek yağı, çay, zeytin, peynir ve et ürünlerinin fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Her hafta iki ya da üç kez indirimli ürünlerini aktüel kataloğları ya da indirimli ürünler başlıkları altında marketin giriş kısmında camlara afiş olarak asmaktadır. Ayrıca bu ürünler firmaların internet sitelerinde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. A101'de son olarak ayçiçek yağı incelendiğinde 1 litrelik Vera ayçiçek yağının 23,90 TL'ye, 2 litrelik Zeo Riviera zeytinyağının 66 TL'ye düştüğünü görüyoruz.