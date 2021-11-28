ŞOK indirimleri başladı! 50 TL altına düşen de var 10 TL altına düşen de! Bebek Bezi, tuvalet kağıdı, yağ, süt, yumurta, et, salça...

ŞOK indirimleri başladı! İndirimler peş peşe duyuruldu çok ucuza satışa çıktı! Çocuğu olanlara bebek bezleri, mutfak alışverişi yapmak isteyenlere kahvaltılıklar, tencere tabaklar, ev dizecek olanlara yatak örtüsü, perde... Bu hafta ŞOK'ta yok yok! Büyük indirim başladı! ŞOK mağazalarına giden karlı çıkacak. Yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte bu hafta indirime giren o ürünler...