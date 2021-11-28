ŞOK indirimleri başladı! 50 TL altına düşen de var 10 TL altına düşen de! Bebek Bezi, tuvalet kağıdı, yağ, süt, yumurta, et, salça...
ŞOK'un merakla beklenen yepyeni aktüel kataloğu yayınlandı. 28 Kasım'dan itibaren pek çok üründe indirim yapıldı 100 TL'nin altına düşen indirimler de oldu, 10 TL'nin altına düşen de... Yeni haftaya girilmesiyle zincir marketlerin günce kataloğu araştırılmaya başlandı. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı ŞOK'ta bu hafta belirlenen ürünlerde indirimler yapıldı. Bebek Bezi, tuvalet kağıdı, yağ, süt, yumurta, et, salça ve daha pek çok ihtiyaç ürünlerinde kaçırılmayacak indirimlere gidildi. İşte ŞOK'un yeni kataloğu...
28.11.2021 13:40
- Son Güncelleme: 28.11.2021 13:40
ŞOK indirimleri başladı! İndirimler peş peşe duyuruldu çok ucuza satışa çıktı! Çocuğu olanlara bebek bezleri, mutfak alışverişi yapmak isteyenlere kahvaltılıklar, tencere tabaklar, ev dizecek olanlara yatak örtüsü, perde... Bu hafta ŞOK'ta yok yok! Büyük indirim başladı! ŞOK mağazalarına giden karlı çıkacak. Yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte bu hafta indirime giren o ürünler...