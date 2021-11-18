Başvurunuzu yapanlara yardım veriliyor! Bu desteklerin çoğu bilinmiyor! Devlet yardımları için başvuru şartları nelerdir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar veriliyor ve bunlar için belli başlı şartların taşınması gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ya da PTT üzerinden alınabilen bu yardımların neler olduğu en çok merak edilenler arasında yer alırken bir yandan da başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Aslında verilen desteklerin çoğu bilinmiyor ve başvurular da yapılmamış oluyor. Peki Devlet yardımlarından yararlanma şartları nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar!