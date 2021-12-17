ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! ŞOK’un aktüel kataloğunda 25 TL’lik alışverişe 17 TL sürprizi! Ütü, süpürge, havlu...

ŞOK'un indirimleri başladı. Her hafta sonu alışveriş için hazırlığa giren binlerce kişi en büyük indirim yapan zincir marketleri arayıp buluyor. Bu hafta ŞOK'a gelen eli boş dönmeyecek. Yedek poşet getirmeyi unutmayın. ŞOK marketlerinde stoklarla sınırlı indirimli ürünler satışa çıktı. Evlenecek olanlar, evlenmek isteyenler, ütüsü eskiyenler, yeni elektronik ürün almak isteyenler ŞOK'ta karlı çıkacak. İşte yepyeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...