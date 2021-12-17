ŞOK hafta sonu indirimleri açıklandı! ŞOK'un aktüel kataloğunda 25 TL'lik alışverişe 17 TL sürprizi! Ütü, süpürge, havlu...
ŞOK'un hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta yeni indirimler başladı. Hafta sonunun gelmesiyle ŞOK mağazalarına gidenler karlı çıkacak. Özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenler şaşkına uğrayacak. Neden mi? Çünkü; ütü, ütü masası, havlu, saklama kapları, süpürge makinesi gibi elektronik aletler satışa çıktı. Bu ürünlerin yanı sıra tablet, plazma, kulaklıklarda da büyük indirimler yapıldı. Ayrıca 25 TL'lik alışveriş yapanlara da sürpriz yapıldı. İşte ŞOK'un yepyeni aktüel kataloğu...
17.12.2021 09:37
- Son Güncelleme: 17.12.2021 09:37
ŞOK'un indirimleri başladı. Her hafta sonu alışveriş için hazırlığa giren binlerce kişi en büyük indirim yapan zincir marketleri arayıp buluyor. Bu hafta ŞOK'a gelen eli boş dönmeyecek. Yedek poşet getirmeyi unutmayın. ŞOK marketlerinde stoklarla sınırlı indirimli ürünler satışa çıktı. Evlenecek olanlar, evlenmek isteyenler, ütüsü eskiyenler, yeni elektronik ürün almak isteyenler ŞOK'ta karlı çıkacak. İşte yepyeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam liste...