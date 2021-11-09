ŞOK hafta sonu indirimleri! 8 kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni evli çiftlere müjde! Çeyiz alışverişi başladı duyan koştu

ŞOK bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı Vatandaşlar merakla aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta özellikle yeni evli çiftler ve evlenecek olanlar çeyiz alışverişi için ŞOK mağazalarına koşacak. Birbirinden kaliteli ve gösterişli ürünler indirime girdi. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda tüm indirimli ürünlere yer verildi. Haberimizde ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünlerini görebilirsiniz. İşte ŞOK 8-9 Kasım aktüel ürünler kataloğu...