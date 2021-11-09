ŞOK hafta sonu indirimleri! 8 kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni evli çiftlere müjde! Çeyiz alışverişi başladı duyan koştu
ŞOK hafta sonu indirimleri indirimleri başladı! 8 - 9 Kasım tarihlerinde ŞOK marketlerinde bir çok ev eşyası indirime girdi. Evini yenilemek isteyenler yeni evlenecek olanlar çeyiz alışverişi için ŞOK mağazalarına koşuyor. Artık ev ürünleri için mağaza mağaza dolaşmanıza gerek kalmadı. ŞOK mağazalarında her hafta bir çok ev eşyası indirime giriyor. Bu haftaki ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte tam liste!
09.11.2021 15:17
- Son Güncelleme: 09.11.2021 15:18
ŞOK bu haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı Vatandaşlar merakla aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta özellikle yeni evli çiftler ve evlenecek olanlar çeyiz alışverişi için ŞOK mağazalarına koşacak. Birbirinden kaliteli ve gösterişli ürünler indirime girdi. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda tüm indirimli ürünlere yer verildi. Haberimizde ŞOK'un bu haftaki indirimli ürünlerini görebilirsiniz. İşte ŞOK 8-9 Kasım aktüel ürünler kataloğu...