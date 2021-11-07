Esnafa 100 bin TL kredi desteği! 6 ay geri ödeme zorunluluğu yok! 36 aya varan vade fırsatı için başvuru şartları neler?
Özellikle koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaflara destekler gelmeye devam ediyor. Bankalar adeta birbirleriyle yarış haline girdi ve kredi seçeneklerinde uygun kampanya koşulları sunuyor. İş Bankası esnafa 100 bin TL kredi desteği ile gündemde yoğun ilgi görüyor ve detaylar vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İş Bankası Esnaf Destek Kredisi'nde 6 ay geri ödeme zorunluluğunun olmaması en dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 36 aya varan vade fırsatı için başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
07.11.2021 09:58
- Son Güncelleme: 07.11.2021 09:58
Esnafa destek olmak amacıyla uygun geri ödeme koşulları ile sunulan kredi destekleri gelmeye devam ediyır. İş Bankası Esnaf Destek Kredisi oldukça dikkat çekiyor ve maddi durumu sıkıntıya giren esnaf vatandaşlar bu kampanyadan yararlanmak için faiz oranlarının ne kadar olduğu, hangi şartların arandığı gibi bilgileri oldukça merak ediyor. Esnafa 100 bin TL kredi desteği için 6 ay geri ödeme zorunluluğunun bulunmaması yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar!
İş Bankası Esnafa Destek Kredisi
1,56%'dan başlayan faiz oranlarıyla, 6 ay ödemesiz destek kredisi İş Bankası'nda!
Esnafa Destek Kredisi nedir?
Esnaf ve küçük işletmelere işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu avantajlı kredilerdir.