Esnafa 100 bin TL kredi desteği! 6 ay geri ödeme zorunluluğu yok! 36 aya varan vade fırsatı için başvuru şartları neler?

Esnafa destek olmak amacıyla uygun geri ödeme koşulları ile sunulan kredi destekleri gelmeye devam ediyır. İş Bankası Esnaf Destek Kredisi oldukça dikkat çekiyor ve maddi durumu sıkıntıya giren esnaf vatandaşlar bu kampanyadan yararlanmak için faiz oranlarının ne kadar olduğu, hangi şartların arandığı gibi bilgileri oldukça merak ediyor. Esnafa 100 bin TL kredi desteği için 6 ay geri ödeme zorunluluğunun bulunmaması yoğun ilgi görüyor. İşte detaylar!