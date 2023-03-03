ŞOK duyurdu 2 Mart’tan itibaren geçerli! Mart ayının en ucuz ürünleri belli oldu! 10 kg ekonomik boy 175 TL! Bez, 30 TL’lik sabun, sürpriz ürünler...

ŞOK marketleri harekete geçti! Mart ayının gelmesiyle hangi ürünlerde indirim başladığı belli oldu. 2 Mart'tan itibaren 81 ildeki ŞOK marketlere giden bu ürünleri indirimden satın alacak. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde? 7 Mart 2023 tarihine kadar geçerli! Domestos yüzde 23'lük indirime 59,90'a düştü. Ekonomik boy Rinso 10 kiloluğu 175 TL'den satılmaya başlandı. Dahası 25 TL ve üzeri alışverişlerde de Activex sıvı sabun 58, 90'dan 30 TL'de düştü. Yine Nivea sıkılaştırıcı kışılıklık karşıtı krem tanei 64 TL'den fiyatlandırıldı. İşte tüm indirimler.