ŞOK bu haftanın yeni indirimleri! 30 TL üzeri alışverişlerde hediye çeki verilecek! Kaşar peyniri, sucuk, şampuan çeşitleri ve ev eşyalarında...

ŞOK bu haftanın yeni indirimlerini açıkladı. Özellikle hediye çeki verilecek olması diğer marketleri ezdi geçti. ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğu ile gözleri kamaştırdı. Kozmetik ürünlerindeki indirimler bir hayli dikkat çekiyor. Ayrıca spor yapmak için aletlere ihtiyacı olan vatandaşlar ŞOK'un bu haftaki kataloğunu gördüğünde sevinçten havalara uçacak. İşte ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste!