16 Kasım'da başladı şimdiden tükeniyor! A101 haftanın indirimleri belli oldu! 30 TL'nin altına düştü! Salça, et, yağ, yumurta, deterjan...

En çok tercih edilen zincir marketlerden A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren A101 aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bugün yayınlanan yeni katalog ile A101 mağazaları tüm dikkatleri üzerine çekti. Çünkü et ve süt ürünlerinde, deterjanlarda ve daha bir çok üründe muhteşem indirimler yapıldı. 19 Kasım'a kadar sürecek indirimlerin neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. İşte 16 Kasım aktüel ürünler kataloğu tam liste!