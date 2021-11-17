500 TL başvuru bedeli ödeyip konut sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi!
TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi! 500 TL başvuru bedeli ödeyip 1+1 2+1 3+1 konut sahibi olabilirsiniz. TOKİ'de Kasım ayında yeni kampanyalar başladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Bütçesine uygun ev arayanlara uygun kampanyaları duyuran TOKİ'de Kasım ayıyla birlikte yeni konut satışları açıklandı. Ayrıca TOKİ 70 konut ve 195 iş yerini açık artırma ile satacak. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı olacak. Daire satışlarının olduğu iller haberimizde yer almaktadır.
TOKİ tarafından satışa çıkarılan yeni konutlar duyuruldu. Bu fiyatlarla cebine uygun ev almak isteyenlerin yüzünü güldecek. Kasım ayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konut satışlarını açıkladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde konut satışı başlıyor. Fiyatlar incelendiğinde ise aylık tutarının 436 TL'den başladığı görülüyor. Bütçesine uygun ev almak isteyenler konutların bulunduğu ili ve fiyatları incelemek istiyor. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde 70 konut ile 30 ilde 195 iş yerini 1-2 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satacak. Satışa sunulan konutlar yüzde 25, yüzde 40 peşinat, 60 ve 120 ay vade ile iş yerleri ise yüzde 10, yüzde 25 peşinat, 120 ve 180 ay vade ile alınabilecek.
TOKİ 70 KONUT VE 195 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK
TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
Alıcılar; Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.
Ayrıca, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Balıkesir, Bartın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hatay, İzmir, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vadeyle alınabilecek.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.