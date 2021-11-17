500 TL başvuru bedeli ödeyip konut sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den dar gelirli ve asgari ücretliye ucuz fiyatlı daire müjdesi!

TOKİ 70 KONUT VE 195 İŞ YERİNİ AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK

TOKİ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda 1 Aralık Çarşamba ve 2 Aralık Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar; Adana, Antalya, Aydın, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Giresun, Erzincan Kahramanmaraş, Kastamonu, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Sakarya, Şanlıurfa ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara, yüzde 25 ve yüzde 40 peşinat ile 60 ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.