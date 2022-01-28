Şok, Bim ve A101'de indirimler başladı: Perde, ütü, fırın, çatal kaşık bıçak seti, beyaz eşya... Çeyiz ürünlerinde fiyatları düşürdüler

Şok, Bim ve A101 çeyiz alışverişini başlattı. Ütü, yatak örtüsü, perde ve beyaz eşyada indirimler dikkat çekti. 3 zincir market yeni aküel ürünler kataloğunu yayınladı. Hafta sonu da geçerli güncel katalogda en dikkat çeken indirimler çeyiz ürünlerinde oldu. A101'de Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 460 liraya, Kiwi KCM7542 Filtre Kahve Makinesi 199 liraya, Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 149 liraya düştü. Bim'de ise Çift Kişilik Nevresim Takımı 189 liraya, 2'li Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 89 liraya, Tava 69 liraya indi. İşte Şok, Bim ve A101 aktüel ürünlerin tam listesi...