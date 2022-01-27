Sınavı geçen öğrencilere MEB’den her ay 460 TL ödeme! Karşılıksız, geri ödemesiz! 5,6,7,8, 9,10 ve 11.sınıfta okuyan tüm öğrenciler...

Sınavı geçen öğrencilere MEB'den her ay 460 TL ödeme yapılacak. 5,6,7,8, 9,10 ve 11.sınıfta okuyan tüm öğrenciler başvuru yapabilir. 2022 yılında 460 TL olacağı öngörülüyor. Milyonlarca öğrenci şimdilerde yarıyıl tatilinin keyfini çıkartırken, bir yandan da her yıl MEB tarafından düzenlenen İOKBS sınavının bu yılki başvuru tarihi ile ilgili gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 2022 İOKBS burs başvurularının başlamasına çok az bir süre kaldı. Peki İOKBS nedir? İOKBS bursu kimlere verilir? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...