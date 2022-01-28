En az ilkokul mezunu şartı! Kamuya 1.160 personel alımı yapılacak! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak! İşte şartlar…

Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecek. Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00'de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacak. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacak. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.