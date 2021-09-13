Şartsız herkese aylık 918 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi... Anında alın! İşte başvuru detayları!
2021 senesinde 918 TL olarak ödenen cenaze yardımı amacıyla müracaat yapacak olan vatandaşlar SGK'ya dilekçe verecekler. Bu sürecin sonrasında ödemeler ilk önce eş ve çocuklar varsa eş ve çocuklara ödenir. Eğer yoksa ödemeler anne, baba ya da kardeşlere yapılır. Cenaze yardım paraları belirli birtakım koşulların sağlanması halinde vefat eden bireyin ailesine ödeniyor. Ödemelerde ilk olarak bireyin eşi ve çocuklarına ödeme yapılırlen eşi çocuğu olmayan vatantaşların anne, baba ve kardeşleri de bu ödemelerden faydalanmakta. Öte yandan SGK değişik sigortalıların 2021 senesinde ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı.
SGK, sigortalıların 2021 senesinde ödeyeceği prim tutarlarını ve ödenekleri açıkladı. Buna göre, 4/a ve 4/b'li sigortalılar ve hak sahiplerine ödenecek emzirme ödeneği ile cenaze ödeneği artırıldı. Primini kendi ödeyenler geride bıraktığımız sene bir ay amacıyla 26 günlük prim ödemesi yaparken, bu sene 27 gün üzerinden prim ödeyecekler. 4/a ve 4/b sigortalısı kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk amacıyla oluşturulan bir defalık emzirme ödeneği 180 TL'den 232 TL'ye yükseltildi.
EMZİRME ÖDENEĞİ 202 TL
Emzirme ödeneği 180 TL'den 232 TL'ye yükseltildi. Sigortalı çalışan kadına veya hiçbir işte çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için 4/a'lılar adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primi bildirilmiş olması gerekiyor. 4/b kapsamındakiler için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim yatırılmış olması ve prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.
CENAZE ÖDENEĞİ 801 TL
2021 yılında ödenecek cenaze ödeneği ise 716 liradan 918 liraya çıkartıldı. Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya SGK'dan gelir ve aylık almakta iken ölenlerin yakınlarına veriliyor. Ayrıca, kendisi için en az 360 gün uzun vadeli sigorta primi bildirilmiş olup ölen sigortalıların hak sahipleri de cenaze ödeneği alma hakkına sahip. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.
Cenaze ödeneğinin bu kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, 2021 yılı için 918 liraya kadar yapılmış olan masraflar, fatura ile belgelenmek şartıyla masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. 4/c kapsamındaki kamu çalışanlarından ölenlerin hak sahiplerine, kendi kurumlarınca cenaze gideri, cenaze nakil gideri veya bu mahiyette bir ödeme yapılması halinde SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneği verilmez.