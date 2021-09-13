852,53-TL, 991,69 ve 400 TL SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım dağıtacak! İşte devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar!

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı

Yardım Türü: Aile Yardımı

Kapsamı: Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.

Başvuran: Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası

Kimler Faydalanır: Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası

Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı

Tutar: 400 TL

Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.

İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi



