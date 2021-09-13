852,53-TL, 991,69 ve 400 TL SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardım dağıtacak! İşte devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar!
Devlet doğrultusundan sağlanan bu destek ödemeleri ile ailelere bir doğum ardından destek olmayı amaçlıyor. Devlet doğrultusundan sağlanan bu destek ödemelerinden faydalanmak amacıyla ise birtakım şartlar bulunuyor. Çocuk parası ödemeleri ailelere doğumdan ileri süreçte ödeniyor. Bu ödemeler çocuk sayısına göre değişmekte olup her doğum ardından ailenin ekonomi bütçesine yardımcı olmak amacıyla hesabına yatırılıyor. Muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar için geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim öğretim imkanı sağlaması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler faydalanabilir.
852,53-TL, 991,69 ve 400 TL yardım dağıtacak! Devlet evde yaşlı bakımından hasta bakımına, asker ailesinden eşi vefat eden dullara kadar pek çok şahsa yardım parası ödüyor. Sosyal devlet zihniyeti ile oluşturulan yardımlarla milyonlarca vatandaşa destek olunuyor. Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. İşte devletin ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar!
Nakdi Yardım
Yardım Türü: Aile Yardımı
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan haneler.
Başvuru sahibinin sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırıp 60/c1 (Yeşilkart) açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi
Yakacak (Kömür) Yardımı
Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.
Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi
Kimler Faydalanır: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Ödeme Dönemi: Kış ayları öncesinde, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.
İlgili Birim: Başvuru ve Kontrol Birimi
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Başvuran: Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Kimler Faydalanır: Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 400 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi
Engelli Aylığı/ Engelli Yakını Aylığı
Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2021 yılı için 852,53-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Başvuran: 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili
Kimler Faydalanır: %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu
Tutar: %40-%69 arası engelli aylığı 661,13 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 991,69 TL
Ödeme Dönemi: Her ayın 5'i ile 10'u arasında ödeme yapılır.
İlgili Birim: Düzenli Merkezi Yardımlar Birimi