Bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekenlere çok kötü haber geldi! Ziraat,Halkbank,Vakıfbank,TEB,İNG, Akbank, Garanti bankası borcu olanlar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları ile devralınacak alacaklara ilişkin işlemler hakkında yönetmelik yayımladı. Buna göre yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde resmî tatil günleri ve pazar günleri hariç olmak üzere sadece 09.00-20.00 saatleri arasında borçluyla iletişim kurulabilecek.