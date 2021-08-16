ŞOK aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde! ŞOK’ta bu hafta çeşit çeşit, rengarenk kırtasiye ürünleri...
Merakla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda okul ihtiyaçları indirimde ve Eylül ayında okullar açılınca gidecek olan öğrenciler heyecanla inceleme yapıyor. Öğrenciler kadar veliler de heyecanlı ve bu hafta ŞOK market şubelerine özellikle çeşit çeşit, rengarenk ve uygun fiyatlı kırtasiye ürünleri için gidecek. Diğer yandan notebook ve kulaklık kampanyası teknoloji severleri mutlu edecek. Daha pek çok üründe indirimleri yakalamak isteyenler için güncel ŞOK aktüel kataloğu haberimizde bulabilir.
16.08.2021 16:03
- Son Güncelleme: 16.08.2021 16:03
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 18 Ağustos Çarşamba günü başlayacan ve 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Güzellikten kişisel bakıma, teknolojiden geniş kategoride kırtasiye ürünlerine, deterjanlardan böcek ve sinek savarlara, ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişe ekstra indirimlere ŞOK marketler ulaşabilirsiniz. Önceden incelemek ve stoklar tükenmeden ürünleri satın almak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilir.