Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka... Online ilan sitelerinde 2. el araba bakanlar ise fiyatların düşeceği günü bekliyor. Bilindiği üzere bazı modellerde yaşanan 50-60 bin liralık ÖTV indiriminin hemen sonrasında binlerce kişi ikinci el araba fiyatlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Bu hafta alınan kararın ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Sektör temsilcileri ve araba satışı yapan yerlerdeki pek çok insanın fikrine göre, sıfır otomobillerde yaşanan 50-60 bin liralık indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecek.