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Haberler Ekonomi Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

Geçtiğimiz hafta bazı araçlar için alınan ÖTV indirim kararıyla pek çok modelin fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV ile ilgili alınan kararın ardından araba almak isteyenler son gelişmelere odaklandı. Pek çok modelin fiyatında 5 bin liradan başlayıp 50-60 bin liraya varan düşüş görülüyor. Bu gelişme ikinci el piyasasında da hareketliliğe yol açtı. Online ilan sitelerinde araba bakan pek çok kişi fiyatları düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlar sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan değişimin gelecek haftalarda ikinci el oto piyasasında düşüş etkisini göstereceğini belirtiyor.

16.08.2021 17:02 - Son Güncelleme: 16.08.2021 17:02
Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka... Online ilan sitelerinde 2. el araba bakanlar ise fiyatların düşeceği günü bekliyor. Bilindiği üzere bazı modellerde yaşanan 50-60 bin liralık ÖTV indiriminin hemen sonrasında binlerce kişi ikinci el araba fiyatlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı. Bu hafta alınan kararın ardından sıfır otomobillerde yaşanan düşüşle birlikte ikinci el araba piyasasında da canlılık yaşanmaya başlandı. Sektör temsilcileri ve araba satışı yapan yerlerdeki pek çok insanın fikrine göre, sıfır otomobillerde yaşanan 50-60 bin liralık indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecek.

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Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Uzmanlar tarafından "Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir." yorumları yapılıyor.

Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

YENİ ARAÇ ALIM FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

Mersin, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320 bin TL'ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır.

Kara kara düşünenlere müjde! İkinci el araba fiyatları hızlıca düşürecek gelişme! Gelecek haftalarda mutlaka...

Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Ülkemizin lokomotif sektörü olan otomotivdeki hareketliliğin genel ekonomiye olan olumlu katkısı düşünüldüğünde, yıl sonuna kadar canlı bir pazara sahip olmamız hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de yatırım açısından ülkemizi yeniden cazibe merkezi haline getirecektir."

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