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Haberler Ekonomi En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

Ev-araba alacaklar ya da çeşitli alışverişler için kredi kullanacaklar bankaların yeni faiz oranlarını öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.35 ile ING'de görülüyor. Bankalar yaz aylarının sonuna doğru avantajlarını duyurdu.

16.08.2021 14:45 - Son Güncelleme: 16.08.2021 14:46
En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35’e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, özellikle ev, araba alacaklar tarafından takip edilirken anlık nakit ihtiyacı olanlar aracılığıyla da takip ediliyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla gözler bankalara çevrildi. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Bazı bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe duyurdu. İşte kredi faiz oranları

GALERİ DEVAM EDİYOR
En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35’e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72-1,69 arası değişiyor.
Konut kredisi: 1.42'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35’e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,52 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.37

En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35’e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,63
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35’e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37

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