En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, özellikle ev, araba alacaklar tarafından takip edilirken anlık nakit ihtiyacı olanlar aracılığıyla da takip ediliyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla gözler bankalara çevrildi. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Bazı bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe duyurdu. İşte kredi faiz oranları