En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları
Ev-araba alacaklar ya da çeşitli alışverişler için kredi kullanacaklar bankaların yeni faiz oranlarını öğrenmek üzere araştırmalara koyuldu. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.35 ile ING'de görülüyor. Bankalar yaz aylarının sonuna doğru avantajlarını duyurdu.
16.08.2021 14:45
- Son Güncelleme: 16.08.2021 14:46
En makul teklif uçuş modunda! Resmen çığır açacak! %1.35'e kadar düştü! 16 Ağustos taşıt-konut-ihtiyaç kredi faiz oranları, özellikle ev, araba alacaklar tarafından takip edilirken anlık nakit ihtiyacı olanlar aracılığıyla da takip ediliyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla gözler bankalara çevrildi. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Bazı bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe duyurdu. İşte kredi faiz oranları