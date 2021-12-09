ŞOK aktüel ürünler kataloğunda masa sandalye takımında kampanya! ŞOK’ta başlayan fırsatlarda 9,99 TL’ye bebek yastığı var!
ŞOK market şubelerinde 8-14 Aralık tarihleri arasında yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde bütçeye uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Evinizin birçok kategorisi için indirimli ürünler sizleri bekliyor, mutfak malzemelerinden kişisel bakıma, terliklerden bebek ürünlerine, kahvaltılıklardan güzellik seçeneklerine ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli ürün kampanyaları da dikkat çekiyor. Haberimizden inceleyerebilir listenizi yapabilirsiniz.
09.12.2021 08:45
- Son Güncelleme: 09.12.2021 08:45
En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ŞOK şubelerinde her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da eviniz için ihtiyaç duyacağınız birbirinden güzel ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bugün başlayan fırsatlarda 9,99 TL'ye ürün var, bebek yorganı ile takım oluşturabilirsiniz. Nevresim setinin yani sıra çeşit çeşit tencereler mutfağınızda en iyi arkadaşınız olacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda masa sandalye takımında kampanya yoğun ilgi görüyor. Ayrıca küçük ev aletleri, ağız bakım ürünleri, terlikler, deterjan kampanyası dikkat çekenler arasında yer alıyor. Haberimizinden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.