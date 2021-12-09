ŞOK aktüel ürünler kataloğunda masa sandalye takımında kampanya! ŞOK’ta başlayan fırsatlarda 9,99 TL’ye bebek yastığı var!

En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ŞOK şubelerinde her Çarşamba olduğu gibi bu hafta da eviniz için ihtiyaç duyacağınız birbirinden güzel ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bugün başlayan fırsatlarda 9,99 TL'ye ürün var, bebek yorganı ile takım oluşturabilirsiniz. Nevresim setinin yani sıra çeşit çeşit tencereler mutfağınızda en iyi arkadaşınız olacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda masa sandalye takımında kampanya yoğun ilgi görüyor. Ayrıca küçük ev aletleri, ağız bakım ürünleri, terlikler, deterjan kampanyası dikkat çekenler arasında yer alıyor. Haberimizinden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.