ŞOK aktüel ürünler kataloğunda her eve lazım fırsatlar! ŞOK’da bu hafta bayrama özel indirimler cepleri şenlendirecek!
Heyecanla yayınlanması beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda her eve lazım fırsatlar dikkat çekiyor. 14-20 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak ve stoklar bitmeden alacaklarını belirlemek isteyenler şimdiden listesini yapmak istiyor. ŞOK'da bu hafta bayrama özel indirimler cepleri şenlendirecek, bu Çarşamba başlayacak kampanyalarda bayrama özel baklava ve dondurmalardaki indirimler dikkat çekiyor. Çarşamba günü satışa çıkacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
Heyecanla yayınlanması beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda her eve lazım fırsatlar dikkat çekiyor. 14-20 Temmuz tarihleri arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak ve stoklar bitmeden alacaklarını belirlemek isteyenler şimdiden listesini yapmak istiyor. ŞOK'da bu hafta bayrama özel indirimler cepleri şenlendirecek, bu Çarşamba başlayacak kampanyalarda bayrama özel baklava ve dondurmalardaki indirimler dikkat çekiyor. Çarşamba günü satışa çıkacak olan ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta evinizin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla almanız mümkün. Bu Çarşamba satışa çıkacak olan 14 Temmuz kataloğu yayınlandı ve şimdiden vatandaşlar inceleyerek alacaklarını belirlemeye başladı. ŞOK'da bu hafta yine dopdolu ürünler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizliğe, kişisel bakımdan güzellik ürünlerine, mutfak gereçlerinden ütüye, kıyafetlerden terliklere, ütü masasından oyuncaklara pek çok seçenek var. İşte ŞOK aktüel katalog…