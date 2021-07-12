ŞOK aktüel ürünler kataloğunda her eve lazım fırsatlar! ŞOK’da bu hafta bayrama özel indirimler cepleri şenlendirecek!

En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta evinizin tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla almanız mümkün. Bu Çarşamba satışa çıkacak olan 14 Temmuz kataloğu yayınlandı ve şimdiden vatandaşlar inceleyerek alacaklarını belirlemeye başladı. ŞOK'da bu hafta yine dopdolu ürünler dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinden temizliğe, kişisel bakımdan güzellik ürünlerine, mutfak gereçlerinden ütüye, kıyafetlerden terliklere, ütü masasından oyuncaklara pek çok seçenek var. İşte ŞOK aktüel katalog…