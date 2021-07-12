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Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada büyük önem taşıyor. Bazı belli başlı durumlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Peki Borçlanma yoluyla erken emekli nasıl olunur? Kimler, nereden başvuru yapabilir? İşte detaylar…

12.07.2021 16:20 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:20
Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada büyük önem taşıyor. Bazı belli başlı durumlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Peki Borçlanma yoluyla erken emekli nasıl olunur? Kimler, nereden başvuru yapabilir? İşte detaylar…

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Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

SGK kapsamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi detayların yanı sıra borçlanma yolu büyük önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'da borçlanma yoluyla emeklilik için hangi şartlar önemli, kimler bu imkandan faydalanabiliyor? Erken emekliliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!

Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.

Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik

SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.