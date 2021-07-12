Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...

SGK kapsamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi detayların yanı sıra borçlanma yolu büyük önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'da borçlanma yoluyla emeklilik için hangi şartlar önemli, kimler bu imkandan faydalanabiliyor? Erken emekliliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.