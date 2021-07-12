Erken emeklilik ile 6 yıl kazanabilirsiniz! Borçlanma yoluyla erken emeklilik mümkün! Borçlanma başvurusu için şartlar...
Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada büyük önem taşıyor. Bazı belli başlı durumlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Peki Borçlanma yoluyla erken emekli nasıl olunur? Kimler, nereden başvuru yapabilir? İşte detaylar…
Milyonlarca kişi uzun yıllar çalışarak yaşlılıkta refah bir hayat yaşamak istiyor ve emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Sigortanın başladığı tarih, ödenen primler, yaş şartını doldurmak gibi detaylar bu noktada büyük önem taşıyor. Bazı belli başlı durumlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borçlanma yolu sayesinde 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün. Peki Borçlanma yoluyla erken emekli nasıl olunur? Kimler, nereden başvuru yapabilir? İşte detaylar…
SGK kapsamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi detayların yanı sıra borçlanma yolu büyük önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. SGK'da borçlanma yoluyla emeklilik için hangi şartlar önemli, kimler bu imkandan faydalanabiliyor? Erken emekliliğe dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.