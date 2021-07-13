SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen... Bu şartlara uyanlar dikkat!

Bu şartlara uyanlar dikkat! SGK'dan tek kalemde binlerce lira ödeme alma imkanı var! Biriken tüm parayı hemen alabilirsiniz. Toplu para alma imkanı var. Koşulların uyması halinde SGK'dan anında alınabiliyor. Toplu para alma şartları ve detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Yaş şartını tamamlamış olan SSK ve Bağ-Kurlu çalışan vatandaşlar SGK'ya başvuru yaparak sigorta primlerini geri alabiliyor. Bunun için ise bazı şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Haberimizin içerisinde yer alan koşulları karşılayanlar dilekçe yazarak rahatlıkla başvuru yapabiliyor. Koşulları ve merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

13.07.2021 09:03 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





