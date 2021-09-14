ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizin havasını değiştirecek seçenekler! ŞOK'ta evinizin ihtiyaçları uygun fiyatlarla...
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizin havasını değiştirecek seçenekler sizleri bekliyor. ŞOK'ta evinizin ihtiyaçları uygun fiyatlarla 15 Eylül yani yarın itibariyle satışa çıkacak ve 21 Eylül'e kadar devam edecek. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler şimdiden araştırmalarını hızlandırdı ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. ŞOK haftanın fırsatlarında en çok dikkat çekenler iç cephe ve taban boyası seçenekleri oluyor, boya fırçası çeşitleri de cebinize uygun fiyatlarla evinizde farklılık yaratmanızı sağlayacak. Diğer tüm ürünleri de haberimizde bulabilirsiniz.
14.09.2021 08:16
- Son Güncelleme: 14.09.2021 08:16
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-21 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan bebek bezlerine, küçük ev aletlerinden banyo setlerine, yorgandan ayakkabılığa pek çok kategoriden evinizin ihtiyacı ürünleri bütçenizi zorlamadan ŞOK market şubelerinden alabilirsiniz. Özellikle ilgi görenler arasında dyo Casati Atlantis Tavan Boyası yer alıyor. Ayrıca ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra indirimler de sizleri bekliyor.