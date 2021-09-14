ŞOK aktüel ürünler kataloğunda evinizin havasını değiştirecek seçenekler! ŞOK’ta evinizin ihtiyaçları uygun fiyatlarla...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15-21 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan bebek bezlerine, küçük ev aletlerinden banyo setlerine, yorgandan ayakkabılığa pek çok kategoriden evinizin ihtiyacı ürünleri bütçenizi zorlamadan ŞOK market şubelerinden alabilirsiniz. Özellikle ilgi görenler arasında dyo Casati Atlantis Tavan Boyası yer alıyor. Ayrıca ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde ekstra indirimler de sizleri bekliyor.