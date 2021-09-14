6 yıl erken emeklilik mümkün! Kredi ile emeklilik fırsatı için başvuru şartları neler? SGK'dan yazı almayı unutmayın...
Milyonlarca vatandaş uzun yıllar çalışmanın ardından gelecek olan refah bir emeklilik hayatının hayalini kuruyor ve bu konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 6 yıl erken emeklilik mümkün ve bunun için bazı borçlanmaların yapılması gerekiyor. SGK prim yapılandırması için son tarih 30 Eylül olarak belirlendi ve bu tarihten önce başvuranlar, toplu para ödemeyedikleri için emekli olamayanlar bankaların emeklilik kredisinden faydalanabiliyor. Böylece günü ve yaşı dolanlar artık toplu parayı denkleştirmek için beklemeyecek. Peki Kredi ile emeklilik fırsatı için şartlar neler?
14.09.2021 07:31
- Son Güncelleme: 14.09.2021 07:33
Milyonlarca vatandaş yapılandırma için başvurularını yapmaya devam ediyor ve SGK prim borcu olanları yakından ilgilendiren bir haber var. Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu bulunduğu ya da toplu para bulamadığı için borçlanma yapamayanlar artık emeklilik kredisi sayesinde bunu gerçekleştirebilecek, üstelik peşin ya da taksitle ödeme yapabilecek. Ayrıca borçlanma yoluyla 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün, bunun için belli başlı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
Böylece toplu parası olmadığı amacıyla emekli olamayan vatandaşlara emeklilik yolu açılacak. Üstelik bu paraların geri ödemesi emekli maaşından 36 taksitle kesilerek yapılacak.