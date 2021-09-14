6 yıl erken emeklilik mümkün! Kredi ile emeklilik fırsatı için başvuru şartları neler? SGK’dan yazı almayı unutmayın...

Milyonlarca vatandaş yapılandırma için başvurularını yapmaya devam ediyor ve SGK prim borcu olanları yakından ilgilendiren bir haber var. Yapılandırma kapsamında SGK'ya borcu bulunduğu ya da toplu para bulamadığı için borçlanma yapamayanlar artık emeklilik kredisi sayesinde bunu gerçekleştirebilecek, üstelik peşin ya da taksitle ödeme yapabilecek. Ayrıca borçlanma yoluyla 6 yıl erken emekli olabilmek mümkün, bunun için belli başlı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…