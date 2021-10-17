ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikiş makinesi indirim fırsatı! ŞOK’ta kışa özel her eve lazım ürünler sizleri bekliyor!
En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan ŞOK'ta yine birbirinden güzel kampanyalar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda dikiş makinesi indirim fırsatı yoğun ilgi görüyor. ŞOK'ta kışa özel her eve lazım ürünler de sizleri bekliyor ve kazak, eldiven, bere, yelek, el bezi gibi daha pek çok modeli örecekler için şiş ve ip çeşitleri yer alıyor. Sıcacık kışlar için TV battaniyesi ve panço yer alıyor. Dikiş makinesi çeşitlerinde kanaviçe, amigurumi gibi hobi ürünleri de ön plana çıkıyor. Belirlenen tarihler arasında satışa sunulan güncel ŞOK aktüel ürünlerin neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
17.10.2021 14:00
- Son Güncelleme: 17.10.2021 14:00
ŞOK aktüel ürünler kataloğu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Her hafta belirli tarihlerde farklı pek çok kategoriden üründe kampanya sunan markette yine çok güzel ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrik süpürgesi ve dikiş makinesi almak isteyenler inceleme yapabilir. Gıdadan deterjanlara, oyuncaklardan giyime, masa ve saldalyelerden kanepelere, kütüphaneden tamirat ürünlerine kadar daha pek çok seçenek ŞOK'ta sizleri bekliyor.