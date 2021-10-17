Ev almak isteyenlere müjde! Devletten geri ödemesiz, tek seferlik 31 bin TL destek fırsatı! Yararlanmak için şartlar ise…

Uzun yıllardır kirada oturmaktan bıkan ve kendi evini almak isteyen vatandaşlar bu hayalini devletin verdiği konut desteği ile gerçekleştirebiliyor. İlk kez ev alacak olan vatandaşlara devletten karşılıksız, tek sefere mahsus olmak üzere 31 bin lira nakdi destek veriyor. Bunun için en önemli şartlardan biri bankada 3-5 yıl birikim yapmak oluyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında devlet katkısı sağlanıyor ve yapılacak ödemeler en fazla 31 bin 149 TL oluyor. Devlet konut katkısını için diğer şartların neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.