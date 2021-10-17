Ev almak isteyenlere müjde! Devletten geri ödemesiz, tek seferlik 31 bin TL destek fırsatı! Yararlanmak için şartlar ise…
İlk kez ev almanın heyecanını yaşayan vatandaşlar kendi birikimlerinin yanı sıra maddi destek de arıyor ve devlet katkı sağlıyor. Ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi ve devletten geri ödemesiz 31 bin TL destek fırsatı veriliyor, bu imkandan tek seferlik faydalanılabiliyor. Yararlanmak için şartları karşılamak oldukça önemli ve devlet konut katkısı desteğinden yararlanmak isteyenler hangi şartların arandığını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Kirada oturan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konut desteği için konut hesabı açılması gerekiyor. Merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Uzun yıllardır kirada oturmaktan bıkan ve kendi evini almak isteyen vatandaşlar bu hayalini devletin verdiği konut desteği ile gerçekleştirebiliyor. İlk kez ev alacak olan vatandaşlara devletten karşılıksız, tek sefere mahsus olmak üzere 31 bin lira nakdi destek veriyor. Bunun için en önemli şartlardan biri bankada 3-5 yıl birikim yapmak oluyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında devlet katkısı sağlanıyor ve yapılacak ödemeler en fazla 31 bin 149 TL oluyor. Devlet konut katkısını için diğer şartların neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor. İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:
Aynı kişi birden fazla konut hesabı açabilir mi?
Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamaz. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez. Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödenir.
Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?
Konut hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Bu durumda yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanır.