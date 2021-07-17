ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çocukları mutlu eden kampanyalar! ŞOK’da bu hafta birbirinden güzel oyuncaklarda indirim…

ŞOK'da bu hafta vidalama matkap, slikon tabancası gibi her evin ihtiyaç duyacağı ürünler sizleri bekliyor. ŞOK katalogta oyuncu kulaklığı ve kablosuz kulaklıktan, mouse ve klavyeye kadar pek çok teknolojik üründe uygun fiyatlar var. Çocukları tatil sürecinde çok mutlu edecek olan oyuncak çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Güncel kataloğu inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler için 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarıyla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.