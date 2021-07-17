ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çocukları mutlu eden kampanyalar! ŞOK’da bu hafta birbirinden güzel oyuncaklarda indirim…
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda çocukları mutlu eden kampanyalar dikkat çekiyor. Yaz tatilinde birbirinden güzel, çeşitli oyuncaklarla vakit geçirmek isteyenlere salıncaklardan bebeğe, bisikletten puzzle kadar pek çok seçenek var. Ayrıca bilgisayarla çok vakit geçirenler için teknoloji ekipmanlarında uygun kampanyalar var. Evinin ihtiyaçlarından kullanılmak üzere alet çantası ve alet ürünleri ŞOK marketlerde bu hafta sizleri bekliyor. İşte güncel ŞOK aktüel katalog…
17.07.2021 20:01
- Son Güncelleme: 17.07.2021 20:01
ŞOK'da bu hafta vidalama matkap, slikon tabancası gibi her evin ihtiyaç duyacağı ürünler sizleri bekliyor. ŞOK katalogta oyuncu kulaklığı ve kablosuz kulaklıktan, mouse ve klavyeye kadar pek çok teknolojik üründe uygun fiyatlar var. Çocukları tatil sürecinde çok mutlu edecek olan oyuncak çeşitlerine de göz atabilirsiniz. Güncel kataloğu inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler için 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarıyla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.