BİM'de bir gün öncesine çekilen indirim fırsatları! BİM 19 Temmuz aktüel kataloğuyla yaz paketi kampanyası göz kamaştıracak!
BİM 19 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan yeni ürünler salı gününün Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü satışa sunulacak. Arefe günü satışa sunulacak ürünler arasında Efsane Baldo Pirinç, Marmara Birlik Yağlı Salamura Zeytin, Trakyabirlik Birma 6'lı Paket Margarin, Tat Ketçap+Mayonez, Derya Acılı Ton Balığı, Kelly's Fitness Club İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi, Destan Baharat Çeşitleri, Dr. Oetker 3'lü Krem Şanti, Aslı Dondurulmuş Simit, Patiswiss Karamelize Bisküvi Kreması, Ülker Fırından Kakaolu Muffin Kek ve Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi ürünleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
17.07.2021 17:35
- Son Güncelleme: 17.07.2021 17:35
BİM'de bir gün öncesine çekilen indirim fırsatları! BİM 19 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta Eti Puf Pufi Çikolatalı Dolgulu Marshmallowlu Bisküvi, Doritos Risk 5.0 Baharatlı ve Vasabi Aromalı Mısır Cipsi, Çerezza Biftek ve Soğan Aromalı Cips, Tadım Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı, Eti Çilek Kremalı Sandviç Bisküvi, Çaykur Siyah Çay Altınbaş, Lipton Şeftali+Limon Aromalı Buzlu Çay ve Yaz Paketi 2 Adet Cips +Kola ürünleri ön planda yer alacak.