BİM'de bir gün öncesine çekilen indirim fırsatları! BİM 19 Temmuz aktüel kataloğuyla yaz paketi kampanyası göz kamaştıracak!

BİM'de bir gün öncesine çekilen indirim fırsatları! BİM 19 Temmuz aktüel kataloğuyla indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta Eti Puf Pufi Çikolatalı Dolgulu Marshmallowlu Bisküvi, Doritos Risk 5.0 Baharatlı ve Vasabi Aromalı Mısır Cipsi, Çerezza Biftek ve Soğan Aromalı Cips, Tadım Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı, Eti Çilek Kremalı Sandviç Bisküvi, Çaykur Siyah Çay Altınbaş, Lipton Şeftali+Limon Aromalı Buzlu Çay ve Yaz Paketi 2 Adet Cips +Kola ürünleri ön planda yer alacak.