Migros aktüel ürünlerde yaza özel serinleten fırsatlar! Migroskop bayram çikolataları ile money kazanma şansı!

Migros aktüel ürünler kataloğu 15-28 Temmuz tarihler arasında birbirinden güzel, çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı'na özel çikolata, şeker, kolonya gibi ürünlerde hem indirim hem de money kazanma fırsatı sağlıyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakıma, sandalye masadan mutfak ürünlerine, tabak setlerinden televizyon telefon fırsatına kadar Migros'larda indirimler sizleri bekliyor. İşte güncel Migroskop…