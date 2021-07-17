Migros aktüel ürünlerde yaza özel serinleten fırsatlar! Migroskop bayram çikolataları ile money kazanma şansı!
Gündemde yoğun bir şekilde Migros aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor ve güncel kampanyalarda neler olduğu merak ediliyor. Kurban Bayramı'na özel çikolata ve şekerlerde indirimlerin yanı sıra money kazanma şansı da vatandaşları bekliyor. 15 Temmuz'da başlayan kampanyalar 28 Temmuz'a kadar devam edecek. Güncel kataloğu inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler için haberimizde detayları derledik. Yaza özel bisiklet, plaj, piknik, bahçe ürünleri gibi daha pek çok üründe indirimler var.
17.07.2021 20:44
- Son Güncelleme: 17.07.2021 20:46
Migros aktüel ürünler kataloğu 15-28 Temmuz tarihler arasında birbirinden güzel, çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Kurban Bayramı'na özel çikolata, şeker, kolonya gibi ürünlerde hem indirim hem de money kazanma fırsatı sağlıyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, gıda ürünlerinden kişisel bakıma, sandalye masadan mutfak ürünlerine, tabak setlerinden televizyon telefon fırsatına kadar Migros'larda indirimler sizleri bekliyor. İşte güncel Migroskop…