ŞOK aktüel ürünler kataloğunda aşurelik ürünlerde indirim! ŞOK’da bu hafta sonu bahçe ürünlerinde kampanyalar…
Vatandaşlar merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasını bekliyordu ve yayınlanınca hemen incelemeye başladı. Her hafta sonu birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zincirinde yaz mevsiminin tadını çıkaranlara bahçe ürünleri uygun fiyatlarla satılıyor. ŞOK'da bu hafta sonu aşurelik ürünlerde de fırsatlar var, bakliyatlar ve kuruyemişlerde indirimleri inceleyebilirsiniz. ŞOK'da bu hafta sonu yer alan ürünleri haberimizdeki güncel katalogtan inceleyebilirsiniz.
13.08.2021 16:08
- Son Güncelleme: 13.08.2021 16:08
ŞOK aktüel ürünler kataloğun yine dopdolu, bahçede keyif yapmak isteyenler için salıncaklardan masa sandalye setlerine, oyuncaklardan aşurelik ürünlere, deterjandan güzellik ürünlerine, kişisel bakımdan 25 TL üzeri alışverişe indirim fırsatlarından birçok seçeneğe ulaşabilirsiniz. ŞOK marketlerin güncel kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilir alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. İşte ŞOK hafta sonu seçenekleri…