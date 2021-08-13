Çalışanlara göbek attıracak gelişme! 3600-4500-5400 günden emeklilik şartları! Çok geç olmadan başvurun!
Her yıl iş hayatına dahil olan milyonlarca çalışanın yanı sıra milyonlarca emekli de mutlu emeklilik günlerinin tadını çıkarmaya başlıyor. Emekli olup rahata ermek isteyen vatandaşlar; 3600-4500-5400 günden emekli olabilecek. Prim ve gün şartını dolduran vatandaşlar emekli olabilecek. Her günün farklı şartları bulunuyor. Bu şartların başında sigorta başlangıç tarihi geliyor. Sigortaya giriş yaptığınız ilk güne göre çalışma gün sayısı değişiyor. İşte; 3600-4500-5400 günden emeklilik şartları!
Günümüzde milyonlarca kişi çalışmaya devam ederken, prim ve gün sayısını dolduran vatandaşlarımız da emekli olmaya hak kazanabiliyor. Gün sayısına göre kritik faktör ise sigortanın başlangıç tarihi oluyor. Sigortanın ilk gününe göre 3600, 4500, 5400 günden emekli olabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından açıklanan şartları haberimizde bulabilir ve ne zaman emekli olabileceğiniz net bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte, erkeklerin ve kadınların emekli olacağı tarihler!
SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:
İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.
Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.
Diğerleri ise:
– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş
– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.
Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
Buna göre;
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.
– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.