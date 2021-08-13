50.000 TL karşılıksız para hesaplara yatıyor! 370.000 liraya kadar çıkabilir! İş sahibi olmak isteyen kadınlar dikkat!
Günümüzde birçok kadın iş hayatına atılmak istemekte, ancak sermaye sıkıntısı nedeniyle iş hayatından uzak durmaktadır. Kadınlar iş hayatına girişini teşvik amacıyla her yıl milyonlarca lira dağıtılıyor. KOSGEB tarafından sağlanan destekle, geri ödemesiz 50.000 TL karşılıksız para hesaplara yatıyor. Kadınlar bu parayı alarak istedikleri yatırımı yapabiliyor veya hayalindeki işi gerçeğe dönüştürebiliyor. İşte, KOSGEB karşılıksız para desteğiyle ilgili merak edilen bilgiler!
50.000 TL karşılıksız para hesaplara yatıyor! Her yıl binlerce kadın KOSGEB destekleriyle hayata atılıyor. KOSGEB tarafından hiçbir şekilde geri ödemesi olmayan 50.000 TL ödemeden faydalanmak isteyen kadınlar başvuru yollarını merak ediyor. Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna giriş yapmayı planlayan kadınlara büyük destek veriliyor. Bu destekler sayesinde, iş hayatına girmeye çekinen ve sermaye sıkıntısı yaşayan kadınlara kolaylık sağlanıyor.
KOSGEB KADIN GİRİŞİMCİ DESTEĞİ ŞARTLARI
Geleneksel ve ileri girişimci desteği olması fark etmiyor. Başvuruda bulunan çoğu kadın girişimcinin uyması gereken bazı şartlar vardır. Bunlar;
18 yaşından büyük T.C vatandaşı olmaları gerekiyor. Yaşın herhangi bir üst sınırı yoktur istediğiniz yaşta hayalleriniz gerçekleştirmek sizin elinizde.
Girişimcilik sertifikanızın olması gerekmektedir.