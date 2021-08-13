50.000 TL karşılıksız para hesaplara yatıyor! 370.000 liraya kadar çıkabilir! İş sahibi olmak isteyen kadınlar dikkat!

50.000 TL karşılıksız para hesaplara yatıyor! Her yıl binlerce kadın KOSGEB destekleriyle hayata atılıyor. KOSGEB tarafından hiçbir şekilde geri ödemesi olmayan 50.000 TL ödemeden faydalanmak isteyen kadınlar başvuru yollarını merak ediyor. Kendi işletmesini kurmak isteyen, ticaret yapmak isteyen, yeni bir iş koluna giriş yapmayı planlayan kadınlara büyük destek veriliyor. Bu destekler sayesinde, iş hayatına girmeye çekinen ve sermaye sıkıntısı yaşayan kadınlara kolaylık sağlanıyor.