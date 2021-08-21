ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 3 gün! ŞOK marketlerde deterjan ürünlerinde %25 indirim sizleri bekliyor!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde belli günlerde kampanyalar yapılıyor ve pek çok kategoriden ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. ŞOK market şubelerinde dondurmadan deterjanlara, tokadan ağız bakım ürünlerine daha pek çok seçenekte fırsatlar var. İşte güncel ŞOK katalog…