ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 3 gün! ŞOK marketlerde deterjan ürünlerinde %25 indirim sizleri bekliyor!
Vatandaşlar belirli tarihler arasında satışa sunulan cazip market ürünlerini yakından takip ediyor ve ihtiyaçlarını almak istiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 3 gün kaldı ve 18 Ağustos'ta başlayan indirimler 24 Ağustos'ta sona erecek. ŞOK marketlerde deterjan ürünlerinde %25 indirim sizleri bekliyor. Bunun yanı sıra kişisel bakım ve dondurmalarda, Raid böcek öldürücülerde, 25 TL üzeri alışverişe kampanyalar ŞOK şubelerinde yer alıyor.
21.08.2021 19:13
- Son Güncelleme: 21.08.2021 19:13
ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları için son 3 gün kaldı ve vatandaşların acele etmesi gerekiyor. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde belli günlerde kampanyalar yapılıyor ve pek çok kategoriden ürün indirimli olarak satışa sunuluyor. ŞOK market şubelerinde dondurmadan deterjanlara, tokadan ağız bakım ürünlerine daha pek çok seçenekte fırsatlar var. İşte güncel ŞOK katalog…