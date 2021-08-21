Migros aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak için son 4 gün! Migros’ta okul ihityaçları, kırtasiye ürünlerinde indirim…
Vatandaşlar marketler zincirinin güncel katalogları yakından takip ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Migros aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak için son 4 gün, özellikle okulların açılmasına az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi okul ihtiyaçlarını karşılamak için fiyat araştırması yapıyor. Migros'ta kırtasiye ürünlerinde fırsatlar oldukça dikkat çekiyor ve yararlanmak isteyen vatandaşlar son birkaç günü değerlendirmek istiyor. İşte Migros katalog haberimizde yer alıyor.
21.08.2021 17:47
- Son Güncelleme: 21.08.2021 17:48
Migros aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak için son 4 gün kaldı ve özellikle defterleri rengarek kalemler, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Migros'larda gıdadan kişisel bakıma, yaza özel ürünlerden temizliğe daha pek çok kategoriden ürünlerde fırsatlar ön plana çıkıyor. Migros aktüel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.