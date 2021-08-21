Migros aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak için son 4 gün! Migros’ta okul ihityaçları, kırtasiye ürünlerinde indirim…

Migros aktüel ürünler kataloğundan yararlanmak için son 4 gün kaldı ve özellikle defterleri rengarek kalemler, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri oldukça dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra Migros'larda gıdadan kişisel bakıma, yaza özel ürünlerden temizliğe daha pek çok kategoriden ürünlerde fırsatlar ön plana çıkıyor. Migros aktüel kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.