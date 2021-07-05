Araba alacaklar hesap kitap yapıyor! Yüzde 80 ÖTV indirimi olacak mı? Kimler ÖTV indirimi alabilir?

ÖTV indirimi olacak mı? Araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminden faydalanma yollarını sorguluyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Bütçelerine uygun araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi olup olmayacağını da merak ediyor. ÖTV indirimi olacak mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, kimler ÖTV indirimi alabilir? Bazı şartları taşıyan kişilere ÖTV'siz araç satın alma fırsatı yakalayabilir. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen 85 bin TL ile 130 bin TL arasında satışa sunulan araçlar için yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulama kararı getirilmişti. ÖTV'siz araç alabilen kişiler yüzde 80 indirimle araç almış oluyor. Peki; ÖTV indirimi olacak mı?

05.07.2021 16:42 - Son Güncelleme: 05.07.2021 16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





