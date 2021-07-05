Araba alacaklar hesap kitap yapıyor! Yüzde 80 ÖTV indirimi olacak mı? Kimler ÖTV indirimi alabilir?
ÖTV indirimi olacak mı? Araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminden faydalanma yollarını sorguluyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Bütçelerine uygun araç almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi olup olmayacağını da merak ediyor. ÖTV indirimi olacak mı sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Peki, kimler ÖTV indirimi alabilir? Bazı şartları taşıyan kişilere ÖTV'siz araç satın alma fırsatı yakalayabilir. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen 85 bin TL ile 130 bin TL arasında satışa sunulan araçlar için yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulama kararı getirilmişti. ÖTV'siz araç alabilen kişiler yüzde 80 indirimle araç almış oluyor. Peki; ÖTV indirimi olacak mı?
ÖTV indirimi olacak mı? Kimler ÖTV indirimi alabilir? Araç almak isteyen vatandaşlar, bütçelerine göre hesap yapmaya devam ederken, ÖTV indiriminin çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor. Sektör temsilcilerinin konuyla ilgili taleplerinin olması nedeniyle gözler ÖTV indirimine çevrildi. Peki; ÖTV indirimi olacak mı? Bazı şartları taşıyan kişiler ise ÖTV indiriminden faydalanabiliyor. Bu şartları taşıyan kişilere yüzde 80 oranında ÖTV indirimi sağlanıyor. İşte ÖTV olmadan araba alma yolları!
ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında değişikliği kapsayacak şekilde yeni bir değişikliğin gelmesi bekleniyor. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile ülkemizde araç fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Söz konusu yükselişler sonrasında ise 50'lik matrahta sayışa sunulan yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç sayısının biteceği öngörülüyor.
"Hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz"