ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos yine dopdolu! ŞOK’ta bu hafta bahçe keyfi yaşatacak pek çok ürün indirimde!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Her hafta merakla beklenen kampanyalar bu kez de dopdolu ve her evin ihtiyacı ürünlerde fırsatlar var. Dondurma çeşitlerinden içeceklere, güzellik ürünlerinden deterjanlara, tuvalat kağıdından atıştırmalıklara kadar ŞOK marketlerde sizleri bekliyor olacak. Ayrıca kulaklık çeşitleri de şimdiden yoğun ilgi görüyor. İşte güncel ŞOK aktüel katalog…