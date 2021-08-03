ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos yine dopdolu! ŞOK’ta bu hafta bahçe keyfi yaşatacak pek çok ürün indirimde!
Merakla ve heyecanla beklenen ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos yayınlandı ve yine dopdolu. ŞOK'ta bu hafta bahçe keyfi yaşatacak pek çok ürün indirimde ve bütçeye dost fiyatlarla sizleri bekliyor. Elektrikli ızgaradan mangala, futbol ve voleybol topundan bahçe sandalyesine, termos çeşitlerinden sofra bezine kadar ihtiyaç duyulan birbirinde güzel ürünler kampanyada. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek stoklar tükenmeden alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
03.08.2021 10:29
- Son Güncelleme: 03.08.2021 11:01
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 4 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Her hafta merakla beklenen kampanyalar bu kez de dopdolu ve her evin ihtiyacı ürünlerde fırsatlar var. Dondurma çeşitlerinden içeceklere, güzellik ürünlerinden deterjanlara, tuvalat kağıdından atıştırmalıklara kadar ŞOK marketlerde sizleri bekliyor olacak. Ayrıca kulaklık çeşitleri de şimdiden yoğun ilgi görüyor. İşte güncel ŞOK aktüel katalog…