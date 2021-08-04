Aylık 300 TL taksitle 30-50 ve 100 bin TL kredi kartı ve kredi borcu kapatma kredisi alma şartları! Borcu olanlara büyük müjde!
Günümüzde değişik bankalara borcu olan şahıslara borç kapatma kredisi verilmektedir. Transfer kredisi olarak da geride bıraktığımız borç kapatma kredisi veren bankalar belli oldu. Borç kapatma kredisi ve borç aktarım kredisi arasındaki fark nedir? Borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor? Vatandaşların birtakım durumlarda aniden çok bankaya borcu olabiliyor. Bu gibi hallerde borçlarını tek bir yerde birleştirmek amacıyla birtakım bankalar doğrultusundan özel krediler veriliyor. Borç aktarım ya da borç birleştirme olarak da tanınan borç kapatma kredisi, vatandaşların borçlarını tek bir yerde toplamasına yardımcı oluyor. Bir bakıma kredi yapılandırma sistemine benzerlik gösteriyor.
Borcu olan vatandaşlarımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kredi ya da kredi kartı borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla borçlarını tek bir bankada toplamak adına mühim imkanlar sunuluyor. Bu dönemde detaylı bankalar borç aktarımı kredisi olanağı sunuyor. Bu kredi faiz oranlarıyla borçlarını kapamak isteyen müşterilere sağlanan başka özellikler ise 3 ay ödeme erteleme. Müşteriler borç kapatma kredisi kullanımlarını talep etmeleri halinde kredi kullanımından 3 ay sonra yapabilecekler. Borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür.
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Borç Kapatma Kredisi Kimlere Verilir?
Farklı bankalarda borçların tek bir bankaya toplanma prosedürünin müracaatı bugünümüzde hala ne yazık ki yalnızca banka şubelerinden yapılmaktadır. İnternet yada cep telefonu üzerinden üzülerek söylemem lazım olur ki müracaatte bulunamazsınız. Bu amaçtan kaynaklı müracaat gerçekleştirmek dilediğiniz bankayı saptadıktan sonra mecburen müracaat amacıyla alakalı bankanın bireysel iseniz bireysel müşteri departmanına esnaf iseniz ticari ya da KOBİ müşteriler departmanına şahsen olarak başvurmanız lazım olur.