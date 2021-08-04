Aylık 300 TL taksitle 30-50 ve 100 bin TL kredi kartı ve kredi borcu kapatma kredisi alma şartları! Borcu olanlara büyük müjde!

Borcu olan vatandaşlarımız için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda kredi ya da kredi kartı borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla borçlarını tek bir bankada toplamak adına mühim imkanlar sunuluyor. Bu dönemde detaylı bankalar borç aktarımı kredisi olanağı sunuyor. Bu kredi faiz oranlarıyla borçlarını kapamak isteyen müşterilere sağlanan başka özellikler ise 3 ay ödeme erteleme. Müşteriler borç kapatma kredisi kullanımlarını talep etmeleri halinde kredi kullanımından 3 ay sonra yapabilecekler. Borcu olanlar amacıyla bu program aslında rahatlatıcı bir çözümdür. Bu halde olanların borçlarını tek bir çatı altına birleştirmeleri onların yararına bir program olacaktır. Hem de borç kapatma kredisinin faiz oranları da aslında düşüktür.