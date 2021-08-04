Eğer bu meslekleri yapıyorsanız anında erken emekli olabilirsiniz! Bilen var bilmeyen var! 60-90 ve 180 gün...

Anında erken emekli olma şansı size veriliyor. Çalışma koşulları ağır ve yıpratıcı olan mesleklerde çalışanlara tanınmış erken emekli olabilme hakkı, sahip olunan hizmet sürelerine gün ek edilerek sağlanıyor. "Fiili hizmet zamanı zammı" olarak adlandırılan uygulamada çalışılan sektöre göre ek edilen gün sayıları farklılık gösteriyor. Yirmi ana başlık altında belirlenmiş olan işlerde ve işyerlerinde çalışanlara, çalıştıkları her 360 gün amacıyla 60, 90 ya da 180 gün olarak değişen şekilde prim eksi yapılıyor. Ülkemizde yıpranma payı olan meslekler gün geçtikte arttırılmaktadır. Günümüzde 45 meslekte yıpranma payı bulunmaktadır.