Eğer bu meslekleri yapıyorsanız anında erken emekli olabilirsiniz! Bilen var bilmeyen var! 60-90 ve 180 gün...
Her mesleğin kendisine göre zorlukları olmakla eş güdümlü birtakım mesleklerde çalışanlar bilhassa bedenen fazlaca yıpranıyor. Bu sebeple devlet doğrultusundan tespit edilen ve ağır şartlarda çalışmayı gerektiren birtakım sektörlerin çalışanlarına erken emekli olabilme olanağı tanınıyor. Halk arasında yıpranma payı olarak da tanınan bu hakkın geçerli bulunduğu meslekleri inceliyoruz. Yıpranma payına fiili hizmet zammı da diyoruz. Fiili hizmet zammı 4a sigortalıları ve 4c sigortalıları amacıyla vardır. 4b sigortalılar yani Bağ-Kur'lular amacıyla yıpranma payı öngörülmemiştir.
Anında erken emekli olma şansı size veriliyor. Çalışma koşulları ağır ve yıpratıcı olan mesleklerde çalışanlara tanınmış erken emekli olabilme hakkı, sahip olunan hizmet sürelerine gün ek edilerek sağlanıyor. "Fiili hizmet zamanı zammı" olarak adlandırılan uygulamada çalışılan sektöre göre ek edilen gün sayıları farklılık gösteriyor. Yirmi ana başlık altında belirlenmiş olan işlerde ve işyerlerinde çalışanlara, çalıştıkları her 360 gün amacıyla 60, 90 ya da 180 gün olarak değişen şekilde prim eksi yapılıyor. Ülkemizde yıpranma payı olan meslekler gün geçtikte arttırılmaktadır. Günümüzde 45 meslekte yıpranma payı bulunmaktadır.
180 GÜN YIPRANMA PAYI HAK EDEN MESLEKLER
Maden Ocakları ile tünel, kanalizasyon gibi yer altı işlerinde çalışanlar
90 GÜN YIPRANMA PAYI HAK EDEN MESLEKLER
Hapishanelerde vazife yapan ve tutuklu şahıslarla bir arada çalışan kişiler,
Milletvekilleri, bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları,
Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanları
Basın kartı sahibi olmak şartıyla gazetecilik mesleğinde çalışanlar ve TRT'de aktif olarak haber işlerinde çalışanlar,