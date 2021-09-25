ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-28 Eylül! ŞOK marketlerde bu hafta neler var? Asonic Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık...
Tüm illerden vatandaşlar belirli tarihlerde marketlerde satışa sunulan ürünlerin neler olduğunu gündemde sıklıkla araştırıyor. Yayınlanan kataloglar internet üzerinden sıklıkla inceleniyor ve hangi ürünlerde ne kadar indirim olduğu merak ediliyor. ŞOK marketlerde bu hafta neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-28 Eylül yayınlandı ve Ever Fit akıllı bileklik, şarjlı su pompası, Asonic siyah TWS kulaklık, kafa bantlı bluetooth kulaklık ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. ŞOK şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizden güncel kampanyaları inceleyebilirsiniz.
25.09.2021 16:01
- Son Güncelleme: 25.09.2021 16:01
ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-28 Eylül vatandaşlar tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki ŞOK marketlerde bu hafta neler var? Bugün başlayan kampanyalar toplamda dört gün sürecek ve 22 Eylül'de başlayan kampanyalar da 28 Eylül'de sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ŞOK aktüelin güncel indirimli ürünlerini incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. Haberimizden ulaşabilirsiniz.