ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-28 Eylül! ŞOK marketlerde bu hafta neler var? Asonic Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 25-28 Eylül vatandaşlar tarafından merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki ŞOK marketlerde bu hafta neler var? Bugün başlayan kampanyalar toplamda dört gün sürecek ve 22 Eylül'de başlayan kampanyalar da 28 Eylül'de sona erecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ŞOK aktüelin güncel indirimli ürünlerini incelemek ve alacaklarının listesini yapmak istiyor. Haberimizden ulaşabilirsiniz.