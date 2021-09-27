2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! 0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! Almak için ise...
İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
27.09.2021 08:48
- Son Güncelleme: 27.09.2021 08:51
2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek açıklaması heyecan yarattı! Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği olanağı bulunuyor. Sanayi sektöründeki mesleklere dair kurs ve programlarına katılan annelere, şayet çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ilaveten aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.
0-15 YAŞ ARASI ÇOCUĞUNUZ VARSA...
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan bayanlara günlük 110 lira veriliyor.