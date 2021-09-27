2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek verilecek! 0-15 yaş arasında çocuğunuz varsa yaşadınız! Almak için ise...

2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira destek açıklaması heyecan yarattı! Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması amacıyla pek çok destek sağlanıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) doğrultusundan düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği olanağı bulunuyor. Sanayi sektöründeki mesleklere dair kurs ve programlarına katılan annelere, şayet çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ilaveten aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.