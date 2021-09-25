Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK'lı olarak çalışan her işçiye...

8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK'lı olarak çalışan her işçiye...

Farklı iş kollarında görev yapan milyonlarca çalışan bir yandan emekli olmanın hayallerini kurarken diğer yandan da çalışma hayatına devam ediyor. Yasalarda işçileri koruyan önemli maddeler yer alıyor. Örneğin işveren işçi işten çıkardıktan sonra bazı haklar doğuyor. Bu haklardan birisi de işe geri dönme hakkı. İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için bir yasal nedeni bulunmalıdır. Bu neden belirtilmediyse işe geri dönmeniz mümkün. Bu durumda çalışan ya işe dönmeyi tercih ediyor ya da tazminatı alarak işten ayrılmayı seçiyor. İşten çıkarılanlar haksız yere işten çıkarılmışsa tazminat hakkı bulunuyor. Asgari ücretle çalışan işçinin ödeme tutarı 22 bin lirayı buluyor.

25.09.2021 17:41 - Son Güncelleme: 25.09.2021 17:41
8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK’lı olarak çalışan her işçiye...

8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK'lı olarak çalışan her işçiye... Pek çok iş kolunda milyonlarca vatandaş alın teri döküyor. Yasalarda işçilerin hakkını koruyan önemli maddeler yer alıyor. Bu güvenceler ise dönem dönem işçiler tarafından merak ediyor. İşten çıkarılan kişiler aynı işyerinde tekrar çalışabilecekken aynı zamanda 8 maaşlık bir tazminat hakkı da bulunuyor. İşçilerin hakları arasında kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı, ihbar tazminatı var. İşçilerin önemli haklarından birisi de işçilerin çıkarıldığı işe geri dönme hakkıdır. İşveren tarafından işten çıkarılan işçi belli şartlar içerisinde eski işine dönüyor ya da başka bir tercih olarak tazminat alabilmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK’lı olarak çalışan her işçiye...

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları.

8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK’lı olarak çalışan her işçiye...

Yasal güvencelerden birisi de işçilerin çıkartıldıklarında işe geri dönme hakları. Yani işten çıkartılan bir çalışan belli şartlarda aynı işe geri de dönebiliyor, ya da bunun yerine tazminat kazanabiliyor.

8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK’lı olarak çalışan her işçiye...

MUTLAKA GEREKÇESİ OLMALI

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır."

8 maaş anında çekilebilir! 22 bin TL ödeme müjdesi var! SSK’lı olarak çalışan her işçiye...

Buna göre işveren sizi çıkartmışsa mutlaka bir yasal sebebi bulunması gerekir. Eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.

SON DAKİKA